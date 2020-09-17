МИД Украины заявил о нарушении хасидами транзитных правил Беларуси

Паломники-иудеи, которые застряли на границе между Украиной и Беларусью из-за вызванных коронавирусом ограничений, нарушают белорусские правила транзита. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Украины.

МИД разъяснил, что, по имеющимся у него сведениям, иностранцы, прибывающие в Беларусь, должны проходить обязательный 14-дневный карантин. Транзитный проезд через территорию республики допускается в течение 48 часов с целью следования в государство своего постоянного или временного проживания, передает РБК.

«Подавляющее большинство паломников находится на участке границы более 48 часов и не являются лицами, постоянно / временно проживающих в Украине, что является нарушением установленных в Республике Беларусь карантинных правил режима транзита», — указал МИД.

В связи с этим украинская сторона обратилась к Беларуси с настойчивой просьбой обеспечить безусловное соблюдение карантина и действующего законодательства.

МИД также отметил, что паломники продолжают прибывать на украинско-белорусский участок границы несмотря на то, что украинская сторона неоднократно сообщала об ограничении въезда иностранцев на территорию Украины. Министерство напомнило, что 15 сентября направило в МИД РБ официальную ноту с просьбой не оформлять иностранцев-паломников на выезд на Украину, так как согласно действующим правилам, их туда все равно не могут пропустить.

На границе Украины и Беларуси застряли 1,5 тыс. хасидов. Они стремятся попасть в украинский город Умань, чтобы встретить Рош а-Шан, еврейский новый год. В этом городе находится могила лидера брацлавских хасидов, цадика Нахмана.

Выезд из Беларуси для иностранцев не ограничен, однако границы Украины закрыты для иностранцев с 28 августа по 28 сентября в связи с обострением эпидемиологической ситуации.