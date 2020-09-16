Последнее обновление: 16.09.2020 22:36

Глава Еврокомиссии: Никакой газопровод не изменит поведение России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении в Брюсселе в среду, 16 сентября, предостерегла сторонников сближения с Россией от попыток наладить диалог с российской стороной с помощью газопровода "Северный поток - 2".

"Тем, кто требует более близких отношений с Россией, я скажу так: отравление Алексея Навального химическим боевым веществом - не единичный случай", - напомнила глава ЕК.

По словам фон дер Ляйен, подобное поведение российских спецслужб можно было ранее видеть в Грузии, в Украине, в Сирии и в Солсбери. "Поведение России остается прежним - и никакой газопровод здесь ничего не изменит", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В Германии уже около двух недель продолжается дискуссия о том, стоит ли в качестве реакции на отравление Алексея Навального окончательно остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Правительство Германии до сих пор оставляет вопрос открытым, передает DW.

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