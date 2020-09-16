Последнее обновление: 16.09.2020 07:06

Власти Беларуси опять зовут Папу Римского с визитом

Власти вновь зовут Папу Римского в Беларусь с визитом. Об этом заявил государственный секретарь Ватикана (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин.

Приглашение было озвучено в ходе визита в Минск секретаря по связям с государствами Государственного секретариата Святого Престола архиепископа Пола Ричарда Галлахера, который приезжал уладить проблему с возвращением в Беларусь митрополита Минско-Могилевского, председателя Конференции католических епископов в этой стране Тадеуша Кондрусевича.

«Мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться в свою епархию и продолжать вести свою паству», - сказал кардинал Паралин. В то же время он добавил, что церковь всегда должна быть «фактором диалога, примирения и мира».

«Беларусь всегда проявляла большой интерес к визиту Папы», - отметил он, комментируя прозвучавшее приглашение, уточнив, что эти планы не были конкретизированы, а сейчас пандемия коронавируса «заблокировала все» неизвестно на какой срок.

«Я думаю, что это один из визитов, который Папа рассмотрит», - сказал кардинал.



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