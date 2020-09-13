Последнее обновление: 13.09.2020 11:27

Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского

На Украине начался процесс насильственного свержения президента Владимира Зеленского, над этим работает команда его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко.

Об этом заявил депутат Рады Ренат Кузьмин от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в эфире телеканала Zik.

«История с отстранением действующего президента Зеленского от власти начата», — сказал Кузьмин.

Он предположил, что фракция Порошенко в скором времени устроит «бутафорский сбор подписей» за создание следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти, а после неудачи обвинит парламент в недееспособности и призовет людей к протестам, передает РБК.

По мнению депутата, на Украине в органах государственной власти, в правоохранительных органах и силовых структурах существует достаточно большая группа людей, недовольных Зеленским и готовых присоединиться к государственному перевороту.

Так Кузьмин прокомментировал пресс-конференцию, на которой экс-глава Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов раскритиковал действия контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Турчинов тогда заявил, что считает преступлением решение о совместном инспектировании позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы Донецкой области при участии ополченцев и наблюдателей от ОБСЕ.



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