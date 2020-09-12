Последнее обновление: 12.09.2020 10:31

Мадуро сообщил о задержании «американского шпиона» в Венесуэле

Агент спецслужб США был задержан 10 сентября на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на западе Венесуэлы.

Об этом заявил президент республики Николас Мадуро в ходе видеоконференции с представителями Объединенной социалистической партии Венесуэлы (JPSUV), передает РБК со ссылкой на телеканал VTV.

«Мы вчера [10 сентября] поймали американского шпиона, собирающего сведения о нефтеперерабатывающих заводах в Амуае и Кардоне в штате Фалькон. У нас есть фотографии, видео», — отметил он.

По словам главы государства, «американский шпион» входил в состав морской пехоты и ранее работал в Ираке на оккупационных военных базах ЦРУ. В Венесуэле он собирал информацию о стратегических нефтяных объектах страны, добавил Мадуро.

У задержанного изъяли оружие, большое количество американских долларов, а также предметы шпионажа. Позднее его передали в прокуратуру для проведения расследования.

Помимо этого, Мадуро сообщил, что в среду, 9 сентября, также был сорван теракт на НПЗ в штате Карабобо. Президент страны призвал работников НПЗ усилить меры безопасности.



blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование