Amnesty: Путин должен обсудить с Лукашенко права человека в Беларуси

Amnesty International обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом поднять вопрос о соблюдении прав человека в Беларуси на переговорах с Александром Лукашенко, которые пройдут в Сочи 14 сентября.

«Amnesty International призывает вас использовать эту встречу для того, чтобы поднять вопросы необходимости соблюдения Республикой Беларусь своих международных обязательств в области прав человека», – говорится в письме директора российского преставительства Amnesty International Натальи Звягиной.

Письмо правозащитная организация направила в администрацию российского президента.

В письме перечисляются факты фабрикации уголовных дел в отношении десятков оппонентов Александра Лукашенко, включая Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Марию Колесникову, Лилию Власову, Максима Знака, их коллег и сторонников.

Кроме того, Amnesty International указывает в письме на множество случаев явно необоснованного применения правоохранительными органами силы и специальных средств против участников мирных протестов, начавшихся после президентских выборов 9 августа. Организация специально оговаривает, что жертвами насилия со стороны силовиков, а также уголовного преследования по статье об «участии в массовых беспорядках» стали и российские граждане.

«Так, россияне Андрей Новиков и Дмитрий Попов содержатся в СИЗО по сфабрикованному «делу Сергея Тихановского». Артем Важенков и Игорь Рогов были произвольно задержаны в Минске 11 августа, избиты, безосновательно обвинены в «участии в массовых беспорядках» и благодаря, в том числе, вмешательству российского консульства освобождены, однако их уголовное преследование не прекращено. Российские журналисты, включая Дмитрия Ласенко и Антона Старкова (Daily Storm), Евгения Олейника (Sputnik), Семена Пегова (WarGonzo), Максима Солопова («Медуза»), были произвольно задержаны и избиты во время акций протеста», – говорится в письме Amnesty International.

В свете этого Amnesty International призывает российские власти использовать своё влияние с тем, чтобы «обеспечить неукоснительное соблюдение Республикой Беларусь прав человека в соответствии с международным правом».

Белорусские власти, помимо прочего, должны гарантировать соблюдение прав на свободу собраний, ассоциаций и выражения мнений, немедленно и безоговорочно освободить всех преследуемых по политическим мотивам, незамедлительно и эффективно расследовать все случаи необоснованного применения силы правоохранительными органами к участникам мирных собраний.