Последнее обновление: 10.09.2020 20:13

В Беларуси ряд услуг в сфере ЖКХ будут освобождены от НДС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 342, которым корректируется Указ № 138 "О некоторых вопросах обложения налогом на добавленную стоимость" от 26 марта 2007 года.

В Беларуси с 1 января 2021 года от налога на добавленную стоимость освобождаются некоторые работы и услуги в сфере ЖКХ.

Согласно указу №342, от НДС будут освобождены работы по содержанию объектов благоустройства населенных пунктов, выполняемые за счет бюджетных средств, а также ряд услуг - по осуществлению функций государственного заказчика в сфере ЖКХ, по учету, начислению и взысканию задолженности по плате за ЖКУ и услуги контакт-центров 115.

«Предусмотренные меры направлены на сдерживание роста тарифов на услуги ЖКХ и сокращение расходов на содержание объектов благоустройства населенных пунктов», - говорится в официальном комментарии.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование