Последнее обновление: 08.09.2020 19:06

Трамп пообещал запретить госконтракты с компаниями США, переносящими производство в КНР

Президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах запретить федеральным ведомствам страны заключать контракты с американскими компаниями, которые переносят производство в Китай.

Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС.

«Мы введем пошлины против компаний, которые сбегают из Америки, чтобы создавать рабочие места в Китае и других странах. Если они не могут создавать их здесь, то пусть они платят большие налоги», - сказал американский лидер. «Мы запретим федеральные контракты с компаниями, которые переносят производство в Китай, и мы привлечем Китай к ответственности за то, что он позволил вирусу распространиться по миру», - добавил Трамп.

По его словам, он намерен в случае переизбрания «вернуть рабочие места обратно в США из Китая». Трамп также вновь не исключил, что будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик двух государств. «Мы теряем миллиарды долларов, и если бы мы с ними не вели бизнес, то не теряли бы миллиарды долларов. Это называется разъединение, так что начинаешь об этом задумываться», - сказал президент США.

«Теперь вы понимаете, почему Китай предпочел бы сонного Джо, а не Дональда Трампа», - убежден он.



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