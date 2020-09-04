Последнее обновление: 04.09.2020 15:51

Старший прокурор ушел из Генпрокуратуры Беларуси

Старший прокурор международно-правового управления Виталий Вольский со 2 сентября не работает в Генпрокуратуре Беларуси.

После президентских выборов, проработав несколько дней, он ушел в отпуск, а теперь уволился, сообщают СМИ.

"Мое представление о том, как должна работать прокуратура, основанное на моем жизненном опыте, на опыте работы, образовании, в какой-то момент начало диссонировать с тем, что происходит в реальности - и в этот момент ты просто понимаешь, что в этой организации как прокурор работать уже не можешь, и тогда принимаешь решение об уходе", _ пояснил свое решение Вольский.



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