Последнее обновление: 04.09.2020 13:06

МВД Беларуси уже воюет с несуществующим черным валютным рынком

МВД Беларуси уже активно предостерегает граждан от совершения сделок купли-продажи валюты на платформах, создание которых обсуждается в мессенджерах и соцсетях.

По сути речь идет о создании виртуальных обменников, не совершающих какие-либо операции, а помогающих людям обменять валюту без посредников по договорному курсу.

«Согласно законодательству, валютно-обменные операции с участием физических лиц могут совершаться только в банковских учреждениях, имеющих специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Национальным банком Беларуси. Совершение валютно-обменных операций между физическими лицами запрещено», - говорится в сообщении МВД Беларуси.

«Скупка, продажа, обмен иностранной валюты без специального разрешения (лицензии) или государственной регистрации, покушение на такие нарушения наказываются штрафом от 50 до 150 базовых величин с конфискацией… Совершение этих действий повторно в течение года после наложения административного взыскания повлечет наложение штрафа от 150 до 200 базовых также с конфискацией», - напоминает милиция.

Остается лишь отметить, насколько бессмысленной и бесполезной выглядит эта пугалка в настоящее время при наличии столь огромного количества всевозможных сервисов, позволяющих совершать подобные операции, не выходя из дому. Времена «нала» закончились, как и времена отмороженных банковских комиссий.

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