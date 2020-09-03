Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 72302 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 сентября 2020 года выросло до 72302 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 696 человек.

«В Беларуси на 3 сентября зарегистрированы 72302 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 71205 (+305) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 696 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 179 человек (1,58% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 1554129 (+10163) тестов на коронавирус.