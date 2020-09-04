Нацбанк Беларуси увязывает стабилизацию на валютном рынке с ... надеждой

Нацбанк Беларуси заявил, что в августе 2020 года не было никаких экономических предпосылок для обвала курса белорусского рубля, а единственной причиной девальвации нацвалюты стала нестабильная политическая ситуация.

«В августе ситуация на валютном рынке развивалась достаточно интенсивно. Сложная поствыборная общественно-политическая ситуация вызвала беспокойство у населения к стабильности экономики. И сформировался повышенный, в некоторые дни даже ажиотажный, спрос на валюту», - заявил член Правления Нацбанка Дмитрий Мурин.

«До середины последней декады августа спрос со стороны физических лиц постоянно увеличивался. Затем подключились к массированному приобретению валюты и юридические лица. Причем было четко видно, что этот дополнительный спрос не связан ни с производственной деятельностью предприятий, ни с необходимостью погашать валютные кредиты», - утверждает он.

Стоит отметить, что спикер НБРБ занимает должность начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа.

«Все решили сыграть в «финансовую рулетку». И многие, судя по всему, приобрели валюту по максимальному на текущий момент курсу. В последние дни на торгах уже не заметно значительного превышения спроса над предложением. Поэтому есть надежда, что ситуация на валютном рынке в ближайшем времени стабилизируется», - заключил Мурин.

К сожалению, представитель Нацбанка не стал уточнять, что является источником надежды для регулятора: стабилизация политической ситуации, что возможно только в случае смены главы государства или чилийского сценария, или же банальное отсутствие белорусских рублей у населения/предприятий для дальнейшей скупки валюты (тут надо подсчитать, какой ресурс быстрее закончится).

Еще один представитель Нацбанка, начальник Главного управления операций на финансовых рынках Денис Горегляд списал дефицит наличной валюты в банках, обменниках и банкоматах на логистические сложности в период коронавируса.