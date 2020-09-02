Последнее обновление: 02.09.2020 08:52

Российские «ватники» критикуют Тихановскую за высказывание о Крыме

Рашисты или российские нео-националисты или просто ватники начали бурно возмущаться после заявления Светланы Тиахновской о том, что присоединение Крыма к России противоречит международному законодательству, но она не хочет, чтобы этот вопрос разъединил белорусов.

Тихановская добьется успеха на политической арене как человек, который пытается «усидеть на двух стульях», заявил сенатор от Крыма, и, следовательно, международный преступник Сергей Цеков.

«Она как гражданка Беларуси должна понимать, что Крым и де-юре и де-факто российский, что Крым оказался в составе Украины несправедливо, крымчане во все времена стремились в Россию», - сказал Цеков, которого цитирует РБК. Цеков всю жизнь был при власти в Крыму: и в составе Украины, и после захвата полуострова.

Еще одна ватница-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Тихановская лукавит, чтобы замаскировать свою истинную политическую ориентацию двоякими суждениями. «Не крымский вопрос ведет к расколу белорусского общества, а накопившиеся внутренние белорусские проблемы, умело переведенные заокеанскими режиссерами цветных революций во внешнеполитическую плоскость», — уточнила Ковитиди.

Ковитиди назвал крымский вопрос тестом для политиков на политическую независимость и приверженность демократическим принципам. И, по словам международной преступницы, лидер белорусского оппозиции не прошла этот тест.

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец и вовсе заявил, что мнение Тихановской лишено здравого смысла.

«Человек абсолютно не понимает, о чем он говорит, и что происходило в Крыму на самом деле. Подобные безрассудные мысли и высказывания никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском», — сказал Чегринец.

Де-юре Беларусь и Лукашенко не признают Крым в составе России.



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