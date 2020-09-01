ООН официально признала 450 случаев пыток в Беларуси

ООН официально сообщил о как минимум 450 случаях пыток после задержаний на протестах. Минимум 6 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

По данным организации, местонахождение и состояние здоровья как минимум шести человек неизвестны родственникам. Также имеются сведения о "насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие".

Информацию опубликовало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, документ был подписан 13 экспертами. Авторы заявления призывают привлечь виновных к ответственности и обеспечить компенсацию жертвам и их семьям.