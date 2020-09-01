Последнее обновление: 01.09.2020 10:54

Новая конституция Беларуси навязана Россией?

Глава МИД России Сергей Лавров допустил сегодня высказывание, которое указывает на то, что основные параметры новой конституции Беларуси уже согласованы либо навязаны Минску Кремлем.

В частности, выступая сегодня перед студентами и преподавателями МГИМО Лавров заявил, что предложенная Лукашенко конституционная реформа будет оптимальной платформой для диалога в стране.

Он не пояснил источники своих уверенности и оптимизма.

Глава МИД РФ посетовал на то, что сегодня ряд западных стран, среди которых как соседи Беларуси, так и те, кто находится далеко за океаном, в первую очередь США и Канада, стремятся "навязать некие подходы к преодолению нынешней ситуации в Республике Беларусь".

"Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет", - подчеркнул Лавров, которого цитирует ТАСС.

"Мы свою позицию очень четко изложили. Мы будем руководствоваться международным правом, теми обязательствами, которые существуют между нами и Республикой Беларусь. И, конечно, мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы, без какого-либо вмешательства извне".



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