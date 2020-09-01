Последнее обновление: 01.09.2020 10:54

Северинцу продлили срок содержания под стражей

Павлу Северинцу предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, что автоматически продлило ему срок содержания под стражей на 2 месяца.

Об этом сообщила супруга политика Ольга Северинец в Facebook.

"Предъявили обвинение и задерживают еще на 2 месяца. Статья 293 ч. 2 - участие в массовых беспорядках", - отметила Северинец.

Северинец был задержан в начале июня, и с того времени власти удерживают Северинца за решеткой, находя поводы для административных арестов и возбуждая уголовные дела.

Аналогичными методами власти удерживают за решеткой Николая Статкевича и Сергея Тихановского.



blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование