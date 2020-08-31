Партия президента Черногории опережает на выборах пророссийскую коалицию

Экзитполы на парламентских выборах в Черногории свидетельствуют о тесной борьбе прозападных и пророссийских политических сил.

После обработки 95 процентов бюллетеней Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории может получить 30 мандатов из 81, следует из данных Центра мониторинга и исследований CeMI, опубликованных в ночь на понедельник, 31 августа.

Ее ближайшему сопернику - пророссийскому "Демократическому фронту" - могут достаться 27 мест в парламенте, передает DW.

По итогам предыдущих выборов прозападная ДПС, председателем которой является действующий президент Мило Джуканович, получила 36 мандатов. Эксперты увязывают нынешний слабый результат с принятием закона о свободе вероисповедания в конце декабря 2019 года.

Документ, вызвавший критику Сербской православной церкви, предполагает, что в государственную собственность должно быть передано все церковное имущество, включая постройки и земли религиозных общин. Его принятие привело к массовым антиправительственным протестам с участием священнослужителей.

Джуканович фактически руководит республикой почти 30 лет. Критики обвиняют главу государства в коррупции, преследовании независимых СМИ и манипуляциях на выборах.

Скупщина Республики Черногория (однопалатный парламент) состоит из 81 депутата. Их избирают по партийным спискам по системе пропорционального представительства путем прямого тайного голосования сроком на 4 года.