Последнее обновление: 30.08.2020 11:53

Трамп подтвердил намерение США сократить военное присутствие в Ираке

Президент Дональд Трамп сообщил, что США планируют сократить численность своих вооруженных сил в Ираке.

По его словам, США планируют оставить в регионе 3500 военнослужащих, передает РБК со ссылкой на твит Трампа.

Трамп неоднократно заявлял о намерении сократить количество вооруженных сил, задействованных на Ближнем Востоке. Ранее он заявил о намерении сократить контингент США в Афганистане. По его словам, в ноябре в стране останется 4-5 тыс. солдат армии США. В 2018 году США сократили контингент вооруженных сил, задействованных в сирийском конфликте.

В июне Трамп пообещал вдвое сократить количество военнослужащих США в Германии. Позже стало известно, что часть войск было переброшено в Польшу.



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