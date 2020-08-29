СК Беларуси запускает новый фейк о Координационном совете

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатов нижней палаты парламента.

"Установлено, что указание по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов поступили в Координационный совет из-за рубежа. Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании", - заявил в эфире телеканала зомбоящика секретный "оперативный сотрудник".

Он же утверждает, что давление осуществляется "через отдельных членов Координационного совета, а также через ряд телеграмм-каналов".

"С одной стороны, развивается кампания по отзыву депутатов, (…) с другой стороны – депутатов призывают отказаться от своих полномочий под угрозой расправы над ними, их детьми, родными и близкими", - заявил телеканал, передает Интерфакс-Запад.

Сегодня член президиума Координационного совета Павел Латушко поддержал общественную инициативу об отзыве депутатов парламента и местных советов.

"У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязательства и утратили доверие избирателей. Процедуру отзыва уже начали многие избиратели", - сказал Латушко.

"Мы считаем, что сегодня никто не может оставаться в стороне. Депутаты не имеют права бездействовать, когда в стране нарушаются законы. Депутаты не могут бездействовать, когда насилуют людей. Депутаты обязаны защищать интересы своих избирателей и нести ответственность за свое бездействие", - заявил Латушко.