Лукашенко: Запад хочет ввести войска в Беларусь и торговать здесь своей продукцией

Лукашенко придумал новую страшилку для Европейских стран: во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет.

"Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнет. Вы же прекрасно понимаете", - заявил сегодня Лукашенко.

"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", - отметил глава государства.

«В этом случае Беларусь может превратиться в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы". "Им не Беларусь нужна. Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", - резюмировал белорусский правитель.

Сложно комментировать паранойю, и все же кратко. Начнем с рынка. С токи зрения глобуса Беларуси, то безусловно, самым вкусным рынком, за который сражаются все страны на глобусе, является Беларусь с ее 9,4 млн. жителями, из которых 5-я часть проживает за ее пределами.

Что касается трамплина, то заявления Лукашенко о возможной роли Беларуси в отношениях Запада и России звучат дико хотя бы потому, что у Запада есть прямой трамплин в Россию через Литву, Латвию и Эстонию, имеющими общую с Россией границу или через подписавшую ассоциацию с ЕС Украину. Да и Финляндия пока нейтралитет не объявляла. Хотя, на глобусе Беларуси вроде как таких стран нет …