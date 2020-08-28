Председатель ОБСЕ заявил о желании содействовать диалогу народа и властей Беларуси

Напряженная ситуация в Беларуси должна быть урегулирована на основе внутриполитического диалога между народом и властями этой страны. ОБСЕ предлагает помощь в налаживании этого диалога.

Об этом заявил в пятницу действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и глава МИД Албании Эди Рама на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене по рассмотрению ситуации в Белоруссии.

"Мы можем помочь, но мы не можем решить эту ситуацию. Решение должно быть в Минске и внутри народа Беларуси при полном уважении независимости, суверенитета и прав человека, - заявил действующий председатель ОБСЕ <...> В качестве действующего председателя ОБСЕ вместе с будущим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, я готов создать эту возможность. Я хотел бы быть готовым помочь в скором времени <...> Чтобы помочь наладить процесс, при котором стороны услышат друг друга", передает ТАСС.

По его словам, у ОБСЕ есть необходимый опыт в оказании поддержки государствам для налаживания диалога между сторонами. "Мы надеемся, что от правительства Белоруссии поступит положительный ответ на это предложение [о налаживании диалога]", - добавил Рама.

"Сегодня я выдвигаю инициативу, предложение, чтобы ОБСЕ стала помощником в непременном диалоге для помощи Беларуси, чтобы избавиться от этого кошмара, который выходит за рамки Беларуси. Здесь и сейчас, чтобы мы могли создать внутри нашей организации определенного рода средство содействия, чтобы мы могли быть готовы сыграть положительную роль, если ситуация будет развиваться плохо", - заявил действующий председатель ОБСЕ.

Премьер Албании, выступающий в роли действующего председателя ОБСЕ, подчеркнул, что внешние игроки не должны вмешиваться во внутренние дела Беларуси. "Если мы хотим сыграть конструктивную роль, мы не должны вмешиваться во внутренние дела между высшим руководством Белоруссии и белорусским обществом <...>", - указал Рама, добавив, что ОБСЕ не должна занимать чью-то сторону при желании сыграть конструктивную роль. "Мы просто хотим помочь Беларуси, как одной из нас, в этот очень критический момент. Безопасность и сотрудничество между каждым из нас", - отметил он.

Председательство Албании в ОБСЕ 17 августа направило правительству Белоруссии официальное предложение принять с визитом действующего председателя организации, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Раму, а также главу МИД Швеции Анн Линде, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году, для обсуждения сложившейся в Белоруссии ситуации с представителями властей и оппозиции. По мнению председательства Албании в ОБСЕ, в Беларуси необходим открытый и конструктивный диалог со всеми сторонами.