Еще одна бывшая православная церковь в Стамбуле станет мечетью

Превратив всемирно известный собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взялся за другую бывшую православную церковь в этом городе.

21 августа Эрдоган подписал указ, согласно которому отныне мусульманские богослужения будут проводиться в монастыре Хора в Стамбуле, в ансамбль которого входит византийская церковь Христа Спасителя в Полях.

Как и собор Святой Софии, монастырь Хора является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание, расположенное в стамбульском районе Фатих, было построено в VI веке во времена Византийской империи и превращено в мечеть в 1511 году после захвата Константинополя турками-османами. А в 1945 году правительство Турецкой республики присвоило церкви статус музея, после чего ее открыли для туристов.

Бывшая церковь Христа Спасителя славится своими уникальными и хорошо сохранившимися фресками и мозаиками. В последние дни в соцсетях можно увидеть множество видеороликов, на которых запечатлены длинные очереди перед музеем. Судя по всему, многие хотят в последний раз увидеть произведения искусства, прежде чем указ Эрдогана вступит в силу - ведь ожидается, что византийские фрески впредь будут закрыты шторами, передает DW.

Ожидается, что решение Эрдогана превратить музей Хора в мечеть повлечет за собой новый виток напряженности. Его аналогичные действия в отношении собора Святой Софии в июле 2020 года уже вызвали шквал критики по всему миру.

Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей, в частности, заявил, что собор является одним из важнейших объектов культурного наследия и принадлежит не только его непосредственным владельцам, но и "всему человечеству". Обеспокоенность изменением статуса собора выразили и в Русской православной церкви, а также во Всемирном совете церквей, в Ватикане и Европарламенте.