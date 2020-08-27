Лукашенко об отзыве депутатов: Ну, попробуйте

Лукашенко заявил, что власть не позволит гражданам отозвать латентных депутатов из парламента, пообещав «избранникам народа» защиту.

"Взялись за депутатов. Слушайте, а они-то в чем виноваты? Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились. Нет, начали бодягу: отзовем депутатов… Пусть попробуют. Мы же прекрасно понимаем: повалить президента не удалось - надо расшатать парламент", - сказал Лукашенко.

"Думаю, что подавляющее большинство наших депутатов не из слабого десятка, и депутаты должны знать, что у них есть президент, который всегда сможет их защитить. Без всяких проблем", - заверил правитель.

«…на депутатов начались накаты - требуют от них деньги, поддержки, выходить на улицу. Не вышли, значит, мы вас отзовем… Ну попробуйте", - пригрозил Лукашенко.