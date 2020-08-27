Последнее обновление: 27.08.2020 12:26

В центре Минска идет сражение за контроль над посольством Ливии

Ранним утром 27 августа неизвестные пытались взять штурмом здание посольства Ливии в Беларуси, которое расположено на улице Белорусской в Минске.

Как сообщает tut.by, примерно в 6 утра около 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание. Сотрудники расположенного по соседству посольства Молдовы вызвали милицию.

К зданию прибыл ОМОН, пресек попытку штурма, проверил документы у тех, кто находился в здании. Получив распоряжение от руководства не вмешиваться в происходящее, бойцы ОМОНа покинули территорию посольства.

В здании разбили стекло, выломали дверь. Самого посла пытались вытянуть из здания, но охранникам удалось его отбить. На теле посла синяки.

Сейчас люди, пытавшиеся штурмовать здание, находятся на территории посольства. Они потребовали от посла Ливии покинуть здание посольства, иначе они начнут штурм первого этажа.

Месяц назад уже предпринималась попытка штурма посольства. За ней стоял бывший первый атташе посольства. После этого МИД страны обратился за помощью в российские охранные структуры.

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