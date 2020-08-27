Гайдукевичу поручено спасать «палатку»

Лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич, который стал широко известен стране после решения о снятии с президентских выборов с заявлением «я не политическая проститутка», появился на экране зомбоящика и начал топить за созыв внеочередной сессии парламента для обсуждения ситуации в стране.

«Я убежден, что парламент должен сейчас играть более весомую роль, чем он играет сегодня в этой ситуации. Моя позиция в том, что мы должны собрать внеочередную сессию, обсудить это», — заявил депутат.

Убеждения Гайдукевича нам известны, как и известна единица их измерений. Призыв же собрать сессию последовал после того, как сторонники перемен деловито взялись за отзыв депутатов парламента. Едва объединенный штаб победившей на выборах Светланы Тихановской озвучил эту инициативу, как в 20 избирательных округах была запущена процедура по отзыву депутата.

Гайдукевич также выступил за создание специальной комиссии для изучения событий, которые происходят в Беларуси.

«Люди ждут, мы должны им дать ответы на их вопросы», — добавил он.