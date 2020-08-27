Караник в очередной раз опозорился, на этот раз в должности губернатора

Экс-министр здравоохранения, а нынче губернатор Гродненской области, «жемчужины, которую хочет отхватить Польша, в очередной раз опозорился в очном разговоре с людьми, над которыми он поставлен начальником.

Во время встречи с рабочими на «Гродно Азоте» 26 августа Караник был как всегда на высоте: высокомерен и чванлив, а рабочие завода для него – простое быдло, которое даже не может сорганизоваться в партии. А еще губернатор врал, пересказывая подготовленную пропагандой легенду событий в Минске.

Журналистам не разрешили присутствовать на встрече, после общения с работниками завода Караник отказался от общения с прессой. Тем не менее в распоряжении tut.by оказалась аудиозапись встречи.

Во время нее вопрос Каранику задал один из сотрудников завода.

— Что касается имиджа, то имидж потерял не только «Азот», а и республика Беларусь в целом потеряла.

- Да? — спросил Караник.

- Да, да, — донеслось из зала.

— Надо признать, что какая-то фальсификация на выборах была, неоправданная жестокость государственных структур тоже была. Почему люди ходят все время? Вы не задавали себе такой вопрос? — уточнил сотрудник завода.

— Извините, можно сразу в режиме дискуссии, понимаете, мы привыкли, скажем так, к обобщениям — «неоправданная жестокость государственных структур», но это подмена понятий. Были случаи превышения как бы, действительно, отдельных сотрудников, и здесь в каждом случае надо разбираться.

Когда все рассказывают о том, что все белые и пушистые, когда мы видим фейки, извините, меня о том, что бедный, 16 лет, избитый до полусмерти, в коме лежит в 3-й детской больнице Минска. Помните это? А я знаю, потому что на консилиумы выезжали: перелом скуловой кости, судорожный синдром непонятно чего, череп целый, синяков на голове нет, МРТ чистое (дальше неразборчиво). Потом сняли, потом вышел на психоз, по клинике — отравление психотропами. Ну, естественно, в морду получил, извините, в лицо получил, перелом скуловой кости есть, но других синяков нет ни одного, а везде было «избит до полусмерти».

На сегодняшний момент в каждом случае надо разобраться, но разобраться не когда все на эмоциях бегают. У нас всех послушать, все либо ходили за хлебушком, либо, извините меня, просто стояли в стороне, погулять вышли. А то, что ожоги от светошумовой гранаты — так это, извините меня, кинули из проезжающей машины. А то, что светошумовые гранаты применялись только в двух местах и только в первой линии, об этом все не знают. Родители рассказывают: ребенок просто вышел. Поэтому на сегодняшний момент можем дальше плодить обиды, но, по-моему, правильнее успокоиться, начать нормально работать и дать в спокойном режиме всем разобраться, что произошло.

Хотите, чтобы вас услышали, политические требования выражают политические партии, а, извините меня, не улица и не стачкомы. Поэтому организовывайтесь, закон, извините, о политических партиях стар как мир и он действующий, организовывайтесь, определитесь с руководством, с политсоветом, чтобы было понятно, с кем говорить вообще, — сказал Владимир Караник.

В разговоре речь шла о 16-летнем подростке Тимуре М. В реанимацию 3-й детской больницы Минска его доставили из Партизанского РУВД 13 августа, а 12 августа задержали в районе Каменной Горки. Парень был в медикаментозной коме, он очень сильно избит, у него были черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, судорожный синдром, параорбитальная гематома справа, множественные ушибы мягких тканей и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз.

Как рассказал Станислав Абразей, адвокат Тимура, при поступлении в больницу в организме парня не было ни алкоголя, ни наркотических веществ.

— Это не указано ни в эпикризе, ни в ни одной из справок, ни в истории болезни. Более того, у нас есть справка и заключение, где написано, что в организме не выявлены ни наркотики, ни психотропные вещества, на которые проводился тест. Когда человек попадает с травмами в больницу, ему делают забор крови и проверяют, находится ли он в алкогольном опьянении и так далее, чтобы, если будут последствия и продолжение этой истории, этот факт был выявлен. Тут протокол в медицинской части был соблюден, забор был сделан и кровь подверглась анализу.

В эпикризе, которые семья Тимура передала в редакцию, указано, что 13 августа в 12.51 был консилиум (поступил в больницу подросток в 2.50 того же дня) и в части объективных данных отмечено, что по результатам лабораторного исследования данных по отравлению нет (наркотические, психотропные, токсические вещества не обнаружены).

Также в редакции есть результаты лабораторного исследования, направленного 13 августа, о том, что в крови подростка этилового спирта нет. В том числе есть и результаты исследования мочи на наличие наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ — и они тоже отрицательные.