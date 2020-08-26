В Минске избиратели запустили процедуру отзыва депутатов нижней палаты

В 20 избирательных округах Минска избиратели инициировали отзыв депутатов нижней палаты парламента РБ. В Сенице избиратели уже собрали подписи и подали заявление о проведении собрания, на котором проголосуют за или против отзыва парламентария от их округа.

Инициатива «Честные люди» запустила проект #ВыНасДажеНеПредставляете, который помогает инициировать собрание избирателей по вопросу отзыва парламентария. За сутки форму для получения образца соответствующего заявления скачало более 1500 человек, передает tut.by.

На собрании с депутатами местные жители выслушают стороны депутата и инициаторов его отзыва и проголосуют, хотят ли они его отозвать. Если больше половины собравшихся выскажутся «за», сформируется инициативная группа, дело дойдет до ЦИКа, и при его положительном решении начнется процедура сбора подписей за отзыв депутата, избранного в 2019 году на Сеницком избирательном округе № 76.

Сейчас в чатах по отзыву депутатов идут бурные дискуссии о том, какие же вопросы задать депутату. Как пишет блогер Евгений Липкович, «есть вопрос, касающийся всех: 62 статья нашей многострадальной конституции говорит о том, что «препятствование получению правовой помощи в Республике Беларусь запрещено»

«Мы все видели, как адвокатов не пустили к арестованному Виктор Бабарико в здание ДФР, объявив, что там, якобы, происходят манёвры. Никакие манёвры не могут отменить действия конституции в одном, отдельно взятом здании. Произошло наглое и публичное нарушение конституции, а именно 62 статьи, главой ДФР Тертелем. Поэтому надо требовать у депутатов запросов о немедленной отставке Тертеля с занимаемого поста.

Статья 62 Конституции касается всех, вне зависимости от политических предпочтений, пола и возраста. Она касается и самих депутатов, потому что они не вечны и тоже могут оказаться в положении, когда тертели будут препятствовать получению правовой помощи под надуманным предлогом. Именно потому что эта статья не работает, людей избивали в тюрьмах и автозаках», - пишет Липкович. - Требуйте от депутатов запроса о немедленной отставке главы ДФР за нарушение 62 статьи Основного закона РБ».

И чтоб два раза не вставать: дело Aliaksandr Vasilevich, который пришёл в КГБ давать поручительство за Виктора Бабарико и схлопотал пятнадцать суток за, якобы, «несанкционированное мероприятие». Ситуация, в которую попал Василевич тоже касается всех: теперь любой, пришедший подавать какие либо бумаги в любой орган может быть обвинён в участии в тн «несанкционированном мероприятии». Тк имеются неоспоримые доказательства, что дело сфабриковано и является провокацией КГБ, требуйте от депутата запроса по отставке председателя КГБ Вакульчика, отметил Липкович.