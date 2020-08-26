Последнее обновление: 26.08.2020 14:25

Конфедерация труда России поддержала простесты и забастовки белорусских рабочих

Исполнительный комитет Конфедерации труда России принял заявление о ситуации в Республике Беларусь. Исполком КТР выразил солидарность с требованиями бастующих и протестующих работников Беларуси об организации национального гражданского диалога, восстановления института честных выборов в стране, освобождении политических заключенных и также граждан, задержанных во время акций протеста.

В своем заявлении Исполнительный комитет КТР потребовал от действующих белорусских властей всех уровней, от администраций предприятий и их служб безопасности прекратить любое давление на бастующих и членов их семей, а также прекратить незаконные увольнения и освободить всех задержанных в связи с производственными коллективными действиями.

Конфедера́ция труда́ Росси́и — общероссийское профсоюзное объединение. По численности членов занимает второе место в России после Федерации независимых профсоюзов России.



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