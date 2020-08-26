Власть отказалась публиковать «за-стабильное» постановление Совбеза РБ

Белорусские власти передумали публиковать в открытом доступе постановление Совета безопасности Беларуси №1 от 24 августа 2020 года по неизвестной причине.

Еще вчера редакция Office Life опубликовала фото документа, которое широко разлетелось по сети, мессенджерам и соцсетям.

Отказ от публикации может означать, что на упомянутом фото представлены выдержки или тезисы из документа, полный текст которого власть в последний момент оказалась показать стране.

Напомним, какие поручения Совбеза содержатся на опубликованном скане документа:

«Совмин должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики и реализацию поручений президента. Разъяснить на местах негативные последствия забастовок и поддержать руководителей ключевых предприятий.

Минобороны должно пристально отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве.

МВД поручено не допускать беспорядков в стране и особенно в Минске, «обеспечить выполнение требования людей восстановить мир и тишину» и «защитить рабочие коллективы от шельмования».

МИД следует предупредить руководителей западных государств об ответственности за разжигание беспорядков и донести до них информацию о ситуации в Беларуси.

КГБ поручено выявлять и пресекать действия организаторов акций протеста и вскрывать каналы их финансирования.

Погранкомитет должен усилить охрану границы и не допустить проникновения в Беларусь боевиков, оружия и т.д.

Руководителям силовиков поручено регулярно рассказывать подчиненным о «недопустимости давления на органы власти, учителей и других граждан».

СМИ поручено разъяснять людям, что «неконституционные действия — путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».

Как всегда, дьявол скрывается в деталях. И если, на первый взгляд, перечисленные поручения Совбеза не вызывают шока и повторяют высказывания Лукашенко, то вот способы и методы реализации этих поручений вряд ли вызовут положительные эмоции.