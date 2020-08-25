Последнее обновление: 25.08.2020 19:14

Telegram поменял флаг Беларуси в эмодзи на оппозиционный

Telegram в наборе эмодзи поменял красно-зеленый государственный флаг Беларуси на оппозиционный бело-красно-белый. Теперь пользователи не смогут отправить собеседнику официальный флаг страны самостоятельным сообщением.

В самом наборе эмодзи флаг остался красно-зеленым, однако после нажатия и отправки адресат получает бело-красно-белый флаг. При этом он крупнее, чем обычно, и анимирован.

Для того чтобы флаг при отправке поменял свой цвет, у пользователя Telegram должны быть подключены крупные стикеры. Также если флаг отправить с каким-либо текстом, он останется красно-зеленым и обычного размера, передает РБК.

10 августа основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер включил инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы обеспечить доступ пользователям.

«Мы включили наши инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Однако связь по-прежнему очень нестабильная, поскольку интернет иногда в стране полностью отключается», — сообщил тогда Дуров. При использовании инструментов против цензуры можно делиться настройками прокси-серверов.



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