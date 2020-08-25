Нацбанк РБ винит негативные ожидания в падении курса рубля

Нацбанк Беларуси обещает не вводить ограничений на валютном рынке, чтобы остановить продолжающееся снижение курса белорусского рубля.

Об этом заявил член правления Нацбанка Дмитрий Мурин, передает Reuters.

Белорусский рубль потерял 1,5% к доллару в пятницу, почти 2,0% в понедельник и уже теряет 1,84во вторник. Снижение курса и периодически возникающий в отдельных банках дефицит наличной валюты породили слухи о возможности введения ограничений на валютном рынке.

“Мы считаем, что введение ограничений принесет прямо противоположный эффект”, - сказал Мурин.

Он ответил “нет” на вопросы, собирается ли Нацбанк возвращать обязательную продажу валютной выручки, вводить целевую продажу валюты, ограничивать вклады или валютные расчеты.

По словам Мурина, спрос на валюту начал расти с конца июля, но особенно резко вырос в последние дни: “Были дни, когда спрос возрастал против обычного почти в три раза”.

Мурин сказал, что Нацбанк активно присутствовал на рынке с валютными интервенциями, чтобы не допустить резкого падения курса, но добавил, что регулятор не собирается искусственно поддерживать рубль на каких-либо целевых уровнях.

Куда больший интерес представляет следующее высказывание представителя Нацбанка РБ: “Фундаментальных факторов для такой динамики курса, которую мы наблюдаем, нет. Единственная причина – негативные ожидания”.

Говоря о решении временно приостановить кредиты overnight банкам, Мурин утверждает, что регулятор не отказывает банкам в ликвидности.

“Мы не отказываемся от поддержки банков ликвидностью, но мы будем удовлетворять этот спрос главным образом на аукционной основе. Мы рассчитываем, что нам удастся сбить всплеск рублевого кредитования, который наблюдается в последние дни”.

При этом, по словам Мурина, Нацбанк обдумывает возможность при необходимости рефинансировать банки в иностранной валюте, чтобы не допустить проблем с валютной ликвидностью.

“На данный момент проблема (дефицит наличной валюты в некоторых банках) носит технический характер и связана с физическим отсутствием купюр из-за выросшего спроса, - сказал Мурин. – Проблем с валютной ликвидностью у банков нет”.

Мурин сказал, что на данный момент отток вкладов в банках остается умеренным вследствие того, что две трети из них размещены на безотзывной основе.

Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 7,75% с 8,0% с 1 июля и планирует следующий раз рассмотреть уровень ставки в октябре. Мурин сказал, что регулятор не исключает возможности повышения в будущем ставок, но не видит смысла делать это сейчас.

“На данный момент, уровень ожиданий таков, что на него нельзя повлиять повышением ставки”, - сказал Мурин.

Беларусь в ближайшие 12 месяцев выплачивает по валютным долгам порядка $3 миллиардов. Нацбанк говорит, что в последнее время ситуация несколько осложнилась, однако не видит оснований для опасений инвесторов.

“Выплаты достаточно существенные, но на текущий момент валютные остатки у Минфина превышают предстоящие выплаты в 1,6 раза, - сказал Мурин. - В целом, уровень долга находится в комфортных пределах”.