Нацбанк Беларуси пытается ограничить скупку валюты со стороны банков

Нацбанк Беларуси начал предпринимать попытки сбить ажиотажный спрос на валюту со стороны населения и, в первую очередь, коммерческих банков, которые пытаются таким образом хеджировать валютные риски на фоне резкого падения курса белорусского рубля

Сегодня регулятор направил в адрес письмо следующего содержания:

«Национальным банком принято решение о приостановлении с 24 августа по 15 сентября 2020 года проведения постоянно доступных операций в форме кредитов овернайт.

Поддержка ликвидности банковского сектора, как правило, будет осуществляться при проведении аукционных операций, проводимых на открытом рынке. Дополнительно в случае необходимости поддержания ликвидности отдельных банков будут использоваться двусторонние операции».

Что это означает? Когда у банка под конец операционного дня не хватает текущей ликвидности, для выполнения своих обязательств перед клиентами банк докупает деньги либо на открытом рынке, либо у Нацбанка, используя такой инструмент как кредит овернайт.

В последние 2 недели белорусские банки стали испытывать дефицит рублевой ликвидности, который они покрывали за счет ресурсов Нацбанка. Однако, судя по всему сам дефицит ликвидности был спровоцирован скупкой валюты за счет всех свободных средств в рублях, чтобы хоть как-то компенсировать потери от падения курса «зайчика».

Сегодня ставка по кредиту овернайт составляет 8,75% годовых. Отказываясь от этого инструмента, Нацбанк загоняет всех покупателей ликвидности на кредитный аукцион, где уровень ставки регулируется исключительно спросом.

Таким образом, Нацбанк пытается отсечь банки, которые занимаются спекулятивной покупкой ликвидности у регулятора. То есть, чем выше ставка на аукционе, тем ниже доходность от операций с валютой. В результате, на аукцион будут выходить только те банки, которым действительно нужна ликвидность для закрытия операционного дня.

Решение Нацбанка будет работать только в том случае, если падение курса нацвалюты будет прекращено уже прямо сейчас, что пока не происходит, как свидетельствуют данные открытия валютных торгов. Сам регулятор категорически отказывается комментировать ситуацию на валютном рынке страны.