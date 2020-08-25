Нацбанк РБ добился повышения ставок по рублевым межбанковским кредитам

Решение Нацбанка Беларуси временно, с 24 августа по 15 сентября 2020 года, приостановить поддержку банков кредитами overnight по фиксированной ставке 8,75% частично добилось поставленной цели.

Ставки по однодневным кредитам на межбанковском рынке только за один день, 24 августа, подскочили сразу 1,27% и преодолели психологический рубеж в 10,00%.

Так, еще в минувшую пятницу средняя ставка по межбанку overnight составила 8,76% годовых (всего на 0,01% выше, чем ставка по кредитам Нацбанка), то уже в понедельник рынок закрылся средней ставок в 10,03% годовых.

Всего две недели назад, 10 августа, средняя ставка по однодневному межбанку составляла 3,92%.

Впрочем, рост ставок на межбанковском рынке вовсе не означает, что регулятору удалось добиться главного – остановить как скупку валюты со стороны банков, так и привлечение рублевых депозитов по завышенным ставкам (чтобы было на что валюту покупать). Вчера многие банки покупали наличную валюту по курсу, превышающему официальный курс Нацбанка РБ (в обычной ситуации курс покупки ниже официального курса).

Можно предположить, что рост процентных ставок по рублевым межбанковским кредитам не остановит спрос на валюту, как средство сохранения стоимости активов в период политической турбулентности в Беларуси.

Политический кризис усугубляется, забастовочное движение, основным препятствием для которого остается только банальный человеческий страх, набирает обороты. С каждым днем все большее число субъектов хозяйствования будет пытаться перевести активы в валюту, а значит спрос продолжит расти. Нацбанк РБ будет пытаться сбить эту волну, но он бессилен против валютного цунами, особенно если население начнет в массовом порядке выводить валютные вклады – на всех желающих ЗВР не хватит.

Можно лишь только прогнозировать, через сколько дней регулятор будет вынужден вводить административные ограничения и запреты. Впрочем, есть и элегантное решение этой проблемы – его уже неоднократно и публично озвучили миллионы белорусов.