ЕСПЧ удовлетворил ходатайство по запросу о перевозке Навального в ФРГ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге удовлетворил ходатайство законных представителей оппозиционера Алексея Навального и обязал правительство РФ до полудня 22 августа выполнить обеспечительные судебные меры, касавшиеся запроса о его транспортировке для лечения из России в Германию.

Об этом в ночь на субботу, 22 августа, за несколько часов до вылета самолета с политиком на борту из Омска сообщили в пресс-службе суда, передает DW.

В ЕСПЧ, в частности, "указали правительству РФ, что оно должно предоставить его семье и врачам доступ к нему, а также удостовериться, позволяет ли его состояние перевезти его в Германию для лечения".

Кроме того, российским властям предписывается, в частности, обеспечить доступ семьи и жены Навального - Юлии - к его медицинской карте в больнице Омска, допустить к нему выбранных семьей врачей, обследовать его, а также проинформировать суд о состоянии пациента и оказываемой ему медицинской помощи.

Вскоре стало известно, что Навального доставили на реанимобиле из омской больницы скорой медицинской помощи №1 в международный аэропорт Омска и подняли на борт Bombardier Challenger 604 частной германской компании. Политика сопровождала его супруга - Юлия. Через некоторое время самолет вылетел в Германию.

Поначалу главврач омской больницы, куда госпитализировали Навального, утверждал, что на "консилиуме с немецкими врачами" было принято решение не переправлять Навального в Берлин до стабилизации состояния. Однако в немецком фонде Cinema for Peace, отправившем самолет с медиками за оппозиционером, заявили, что это не так и бригада врачей из Германии посчитала пациента транспортабельным.

В результате соратники Навального передали в Европейский суд по правам человека запрос с просьбой обязать власти России дать разрешение на перевозку оппозиционного политика. Незадолго до транспортировки Навального ЕСПЧ в срочном порядке удовлетворил ходатайство. Кроме того, супруга оппозиционера Юлия направила президенту РФ Владимиру Путину официальное письмо "с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия".