Последнее обновление: 22.08.2020 16:34

Президенты РФ и Финляндии обсудили ситуацию в Беларуси

Президент Финляндии Саули Ниинистё в телефонном разговоре с Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Беларуси.

Разговор состоялся по инициативе финляндской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

«При обсуждении ситуации в Беларуси Владимир Путин подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти. С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике», - говорится в сообщении.

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