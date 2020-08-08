Задержанных в Венесуэле американских наемников приговорили к 20 годам тюрьмы

Граждане США Люк Александр Денман и Айран Берри, задержанные властями Венесуэлы по обвинению в подготовке государственного переворота, приговорены к 20 годам тюремного заключения.

Об этом сообщил вечером в пятницу генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб, передает ТАСС.

"Люк Денман и Айран Берри были обвинены прокурорами в совершении серьезных преступлений. Сегодня они признали свою ответственность за факты [совершения преступления]", - написал генпрокурор на своей странице в Twitter.

Он также добавил, что слушания в отношении других обвиняемых по данному делу еще не завершены.

Венесуэльские власти 3 мая сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента Николаса Мадуро.

Среди задержанных были двое граждан США, бывшие спецназовцы Люк Александр Денман и Айран Берри. Как утверждает Каракас, в составе группы вооруженных наемников они намеревались осуществить в мае этого года государственный переворот в Венесуэле, взять под контроль один из аэропортов страны и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.