Amnesty передала в МВД Беларуси 11500 подписей за права мирных протестующих

Amnesty International сегодня направила в Министерство внутренних дел Беларуси петицию с призывом к властям прекратить применение силы в отношении мирных демонстрантов.

Всего за 10 дней более 11,5 тысяч сторонников и активистов движения из 120 стран подписали петицию с требованием положить конец безжалостному подавлению протестов, в ходе которого полиция избивала протестующих и задерживала сотни мирных активистов, журналистов и случайных прохожих, говорится в сообщении организации.

«Те из нас, кто следит за событиями в Беларуси, хорошо помнят уроки 2010 года, когда в ночь после президентских выборов были жестоко разогнаны сотни мирных демонстрантов, а несколько кандидатов в президенты были произвольно брошены за решётку. Применение силы против мирных демонстрантов абсолютно неприемлемо», — заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

«В последние дни президент Александр Лукашенко высказывал явные угрозы использовать полицию и даже вооружённые силы для разгона возможных протестов. Власти Беларуси должны знать, что мы и весь мир внимательно следим за тем, что происходит в стране. Мы не будем молчать и не останемся в стороне, если власти прибегнут к насилию против мирных демонстрантов. Рано или поздно виновные будут привлечены к ответственности», — добавила она.

Сотни мирных активистов, журналистов и случайнх прохожих, которые с момента начала избирательной кампании были произвольно задержаны сотрудниками правоохранительных органов по сфабрикованным обвинениям, должны быть немедленно освобождены и получить полное возмещение за нарушения прав человека, которым они подверглись. Все узники совести, в том числе политические активисты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, которым не позволили баллотироваться в президенты и которых арестовали по политически мотивированным обвинениям, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены.