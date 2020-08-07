Гендиректор DW протестует по поводу приговора журналисту в Беларуси

Генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg) выразил послу Республики Беларусь в ФРГ Денису Сидоренко решительный протест по поводу приговора, вынесенного судом Могилева сотрудничающему с DW журналисту Александру Буракову.

В письме, направленном послу, в пятницу, 7 августа, Лимбург назвал произошедшее "очевидным актом государственного произвола", указав, что приговор журналисту является вопиющим пренебрежением международно признанными законами о свободе прессы.

"Изложенные причины его задержания, а также его осуждение могут быть истолкованы только как надуманный предлог для предотвращения критической и независимой журналистики за несколько дней до президентских выборов в Беларуси", - отмечается в письме. Генеральный директор DW призвал также власти республики незамедлительно расследовать процесс над журналистом.

Александра Буракова-старшего в пятницу, 7 августа, суд в Могилеве приговорил к 10 суткам административного ареста по статье о мелком хулиганстве, сообщил корреспондент DW.

Журналиста задержали в Могилеве 5 августа. Его остановил патруль Государственной автомобильной инспекции (ГАИ), сославшись на то, что его машина числится "в угоне". После выхода Буракова из отделения произошла провокация, что и привело к повторному задержанию и вынесению обвинения в хулиганстве.