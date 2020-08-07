США вводят санкции против главы администрации Гонконга

Власти США вводят санкции против 11 должностных лиц Гонконга, в том числе в отношении главы администрации этого специального административного района КНР Кэрри Лам.

Об этом сообщается в пятницу на сайте американского Минфина.

Помимо Лам, под рестрикции попали комиссар полиции Гонконга Крис Тан, его предшественник на этом посту Лу Вэйцун (Стивен Ло), секретарь (министр) по вопросам безопасности Джон Ли, секретарь по делам юстиции Тереза Чэн (Чжэн Жохуа) и другие местные чиновники. По мнению Вашингтона, те, чьи имена были внесены в санкционные списки, причастны к "подрыву автономии Гонконга и ограничению [там] свободы слова и собраний".

"США поддерживают народ Гонконга, мы будем использовать наши инструменты и полномочия против тех, кто подрывает их автономию", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин, слова которого приводятся в пресс-релизе, передает ТАСС.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая также создало в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция гонконгской администрации. Белый дом воспринял данную инициативу как "нарушение автономии".