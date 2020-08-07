Последнее обновление: 07.08.2020 11:52

Twitter начал маркировать аккаунты ключевых чиновников и госСМИ

В сети микроблогов Twitter появился специальный значок для аккаунтов ключевых правительственных чиновников, включая министров иностранных дел и послов.

Эта мера необходима, чтобы пользователи могли принимать взвешенные решения, объяснила администрация Twitter в четверг, 6 августа.

Изменения коснулись профилей из пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН: США, Великобритании, Китая, России и Франции. В дальнейшем список государств будет расширен, отметили в компании. При этом личные аккаунты глав государств и правительств не будут помечены, поскольку их владельцы широко известны, объяснили в Twitter.

Нововведение охватило и аккаунты СМИ, аффилированных с государством, а также их главных редакторов. Однако маркировка не затронет финансируемые государством СМИ, которые обладают редакционной независимостью, подчеркнули представители сети микроблогов, передает DW.

Когда люди видят аккаунт из другой страны, в котором обсуждают геополитические вопросы, им следует понимать его национальную принадлежность и быть в большей степени проинформированными о том, кого представляет этот профиль, подчеркнули в Twitter.

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