Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, который ограничивает вещание иностранных каналов, в том числе и российских. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с документом «Об аудиовизуальных медиа», который ранее был одобрен парламентом Армении, трансляция любых иностранных каналов и их включение в национальный мультиплекс могут осуществляться лишь на основании межгосударственных соглашений.

Вопрос о том, чтобы ограничить вещание каналов, которые включены в национальный мультиплекс, поднимался в Армении еще в прошлом году. Депутаты указывали на ненормальность ситуации, при которой зрители получали доступ к информации, которая противоречит национальным интересам.

При этом ограничения касаются лишь трансляции зарубежных каналов в государственных сетях. Кабельных операторов (на них подписаны более 60% домохозяйств) запрет не коснется, передает РБК.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», общедоступным для граждан останется лишь один русскоязычный канал «Мир», поскольку его работа обеспечена межгосударственным соглашением. Исчезнуть могут из эфира «Россия», «Культура» и «Первый», а также американская CNN. При этом вице-спикер парламента Армении Ален Симонян указывал, что дипломаты вели переговоры о заключении соглашения, которое позволит вернуть «Россию» и «Культуру» в мультиплекс.