Последнее обновление: 02.08.2020 10:03

Республиканцы США впервые захотели провести предвыборный съезд без прессы

Американская Республиканская партия планирует провести свой предвыборный съезд в августе в закрытом для журналистов режиме впервые в истории, передает CNN.

Съезд должен пройти с 21 по 24 августе в городе Шарлотт (штата Северная Каролина). На нем республиканцы должны проголосовать за официальное выдвижение действующего главы государства Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты от партии.

Закрытый для прессы формат мероприятия связывают с эпидемией коронавирусной инфекции. Источник телеканала называет это решение беспрецедентным, но вынужденным из-за предписаний губернатора штата, связанных с социальным дистанцированием.

При этом заседание съезда и голосование за выдвижение Трампа планируют проводить в прямом эфире. Представитель республиканской партии отметил, что в случае изменений норм санитарной безопасности журналистов могут допустить на съезд.

По информации газеты Washington Examiner, решение о проведении партийного съезда без прессы не является окончательным, передает РБК.

Президентские выборы в Соединенных Штатах намечены на 3 ноября 2020 года. Соперником Трампа на них выступает бывший вице-президент США 77-летний демократ Джо Байден.





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