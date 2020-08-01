Комиссия Сейма Польши: Причиной "Смоленской катастрофы" стали 2 взрыва

Парламентская комиссия Сейма Польши по повторному изучению причин "Смоленской катастрофы" пришла к выводу, что 10 апреля 2010 года на борту президентского лайнера Ту-154М произошли два взрыва, сообщило Польское радио.

"В Сейме Польши 30 июля озвучили результаты работы парламентской комиссии по повторному изучению причин "Смоленской катастрофы" 10 апреля 2010 года", - говорится в сообщении.

"В результате проведенного комиссией Сейма расследования установлено, что на борту Ту-154М произошли два взрыва - в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета. На обломках самолета были обнаружены следы тротила, гексогена и пентрита. Тот факт, что имели место взрывы, подтверждается, с одной стороны, характером повреждения самолета и разбросом его обломков, а с другой, травмами погибших", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в адрес российских следователей прозвучало обвинение в том, что, расследуя причины крушения польского самолета, они пытались скрыть улики взрывов на борту.

10 апреля 2010 года президентский авиалайнер Ту-154М воздушных сил Польши выполнял рейс PLF101 по маршруту "Варшава - Смоленск", но при заходе на посадку на аэродром "Смоленск-Северный" разбился. Погибли все, кто находился на его борту - 96 человек: 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в их числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария Качинская, а также известные польские политики, почти все высшее военное командование и общественные и религиозные деятели.