Коронавирус отбросил экономику Европы на 10–20 лет назад

ВВП Евросоюза (28 стран) во втором квартале 2020 года упал на 11,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,4% относительно того же квартала прошлого года.

Об этом сообщило европейское статистическое агентство Eurostat, передает РБК.

В зоне обращения евро (19 стран) ВВП упал на 12,1% к предыдущему кварталу и на 15% в годовом выражении. Это крупнейшие падения ВВП Евросоюза и еврозоны с 1995 года, когда Eurostat начал публиковать эти статистические серии.

Экономика еврозоны находится в рецессии с конца 2019 года. В четвертом квартале этого года ВВП еврозоны показал нулевой рост, а в первом квартале 2020 года сократился на 3,6%.

Европейская экономика из-за пандемии коронавируса понесла даже большие потери, чем американская. ВВП США во втором квартале упал на 9,5% к предыдущему кварталу, сообщил вчера Минторг США.

В первом квартале года объем ВВП еврозоны составил более €2,9 трлн, Евросоюза — €3,4 трлн.

Согласно июльскому прогнозу Еврокомиссии, за весь 2020 год ВВП Евросоюза снизится на 8,3%. Прогноз исходит из предпосылок, что карантинные ограничения будут постепенно сняты, а второй волны пандемии не случится.

Крупнейшая экономика еврозоны, немецкая (29% ВВП валютного блока), сократилась во втором квартале на 10,1% относительно предыдущего. Пандемия стерла весь экономический рост за предшествующие девять лет: объем ВВП Германии опустился до уровня 2011 года.

ВВП Франции снизился на 13,8% по сравнению с первым кварталом (на 19% год к году). Это рекордный квартальный спад ВВП со Второй мировой войны.

Больше всего пострадал ВВП Испании (-18,5% к предыдущему кварталу). Испанская экономика откатилась на уровень 2002 года.

Экономика Италии сократилась на 12,4% относительно предыдущего квартала (17,3% в годовом выражении). Для Италии это уже четвертая рецессия за последнее десятилетие. По данным Financial Times, последний раз на таком уровне ВВП страны находился в начале 1990-х годов.

В этом месяце европейские лидеры договорились создать фонд размером €750 млрд, из которого будут распределяться средства на восстановление наиболее пострадавших экономик, а Европейский центральный банк увеличил свою программу вливания новой ликвидности до €1,35 трлн.