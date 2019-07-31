Последнее обновление: 31.07.2019 17:19

Рост ВВП еврозоны замедлился в 2 раза во II квартале 2019 года

Рост экономики еврозоны замедлился вдвое во втором квартале, а темпы инфляции резко снизились в июле, усилив ожидания дальнейшего смягчения политики Европейским центробанком в сентябре.

ВВП зоны евро в апреле-июне вырос на 0,2% в квартальном выражении по сравнению с 0,4% за предыдущие три месяца и на 1,1% - в годовом выражении, свидетельствует первая предварительная оценка Eurostat.

Инфляция также замедлилась до 1,1% в июле в годовом выражении по сравнению с 1,3% в июне, достигнув минимума за 17 месяцев, передает Reuters.

Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители и которую ЕЦБ тщательно анализирует при принятии решений о политике, также снизилась до 1,1% в июле с 1,3% в июне.

При этом уровень безработицы составил 7,5% - минимум за 11 лет.

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