Последнее обновление: 16.01.2019 17:18

Замедление роста ВВП еврозоны совпадает с прогнозами - чиновник ЕЦБ

Замедление роста экономики еврозоны продолжает соответствовать последним прогнозам и не требует реакции регулятора на уровне денежно-кредитной политики, сообщила в среду словацкая газета Hospodárske noviny со ссылкой на Ива Мерша, члена совета управляющих ЕЦБ.

На фоне слабых экономических данных еврозоны, вышедших в последние несколько недель, инвесторы снизили прогнозы относительно ставок ЕЦБ и теперь ждут, что регулятор рано или поздно откажется от повышения стоимости заимствований позднее в 2019 году.

“Сейчас происходит то, чего мы ждали”, - приводит газета слова Мерша.

“Фундаментальные показатели не изменились, но политическая неопределенность усилилась”.

Руководство ЕЦБ говорило, что ставки останутся без изменений как минимум до конца лета 2019 года, однако рынки теперь ждут их повышения не раньше середины 2020 года.

Мерш добавил, что, хотя пик цикла роста позади, замедление не говорит о начале рецессии - темпы расширения экономики еврозоны просто будут более скромными.

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