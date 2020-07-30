США ввели санкции против сына Башара Асада

США расширяют санкции, направленные против президента Сирии Башара Асада и его приближенных. Как сообщило вечером в среду, 29 июля, министерство финансов США, в санкционный список был занесен 18-летний сын Асада - Хафис.

Также этот список пополнили девять организаций, связанных с главой сирийского государства, в первую очередь, посредством строительства роскошных объектов недвижимости. В общей сложности в обновленном санкционном списке США по Сирии значатся имена четырех человек и названия десяти компаний.

С точки зрения американских властей, все указанные фирмы и физические лица активно поддерживают "основанные на коррупции попытки Асада по восстановлению" Сирии, передает DW.

"Башар Асад и его компаньоны по бизнесу являются сообщниками в деле разрушения экономики Сирии - они растрачивают каждый месяц десятки миллионов долларов на финансирование войны против сирийского народа вместо того, чтобы тратить эти деньги на его основные потребности", - говорится в заявлении Минфина США.

Санкции предполагают заморозку любой собственности и всех активов лиц и компаний из санкционного списка, оказавшихся на территории США или под контролем американских граждан. Гражданам США санкции запрещают вести бизнес с фигурантами санкционного списка. Лица, не являющиеся гражданами США, могут сами стать объектами санкций в случае, если они будут совершать определенные операции с фигурантами списка, указывается на сайте Минфина.

17 июня США запустили новую санкционную программу против Башара Асада, так называемый "Акт Цезаря" (Caesar Act). Он дает США право ввести санкции против физлиц и компаний по всему миру, если они поддерживают сирийское правительство или сотрудничают с лицами или компаниями, уже находящимися в санкционном списке. Первые санкции против самого Асада США ввели вскоре после начала протестов в Сирии в 2011 году.