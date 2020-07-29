Последнее обновление: 29.07.2020 14:49

Ежемесячные потери бюджета РФ от контрабанды белорусского табака достигают $27 млн.

Две крупные табачные фабрики Беларуси, благодаря модернизации производства и отсутствию должного контроля за поставками сырья, создали устойчивый потенциал для экспорта в Россию и Евросоюз табачной продукции как собственных торговых марок, так и производимых по лицензии американских компаний.

Об этом сообщили российские СМИ 28 июля со ссылкой на специалистов российских спецслужб и таможенных органов.

Эксперты отмечают, что дешевизна белорусских сигарет объясняет их популярность, а высокая стоимость акциза в России создает благоприятную почву для контрафакта, что в свою очередь ведёт ещё и к уклонению от таможенных и акцизных сборов и выдавливанию российских производителей с внутреннего рынка РФ.

По данным специалистов, табачную продукцию, промаркированную белорусскими акцизами и предназначенную для внутреннего рынка РБ, чаще всего доставляют на территорию РФ на легковых автомобилях, а затем реализуют в приграничных с Беларусью регионах под контролем членов трансграничных преступных групп.

Общее недополучение акцизных платежей в бюджет РФ от ввоза белорусских сигарет, по оценками российских таможенных экспертов, составляет от 1 до 2 млрд российских рублей ежемесячно ($13-27 млн).



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