Курсы наличной валюты в банках Минска на 29 июля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,024 рубля и составил 2,42 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,025 рубля и составил 2,429 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,035 рубля и составила 2,835 рубля, минимальная продажа выросла на 0,035 рубля и составила 2,842 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,33 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,35 (вырос на 0,01 рубля).