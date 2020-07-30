Курсы наличной валюты в банках Минска на 30 июля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 2,425 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,005 рубля и составил 2,434 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,013 рубля и составила 2,848 рубля, минимальная продажа выросла на 0,011 рубля и составила 2,853 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,33 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,35 (снизился на 0,01 рубля).